ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في كوريا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر

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ارتفع حجم احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي للشهر السابع على التوالي في شهر أكتوبر الماضي بسبب زيادة عوائد الاستثمار وارتفاع قيمة الأصول غير الدولارية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن الاحتياطي الكوري من العملات الأجنبية قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 426,5 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 5,96 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق.ويعد هذا هو أكبر مكسب شهري منذ أكثر من عامين ونصف، عندما نما الاحتياطي بمقدار 6,5 مليار دولار في يناير من عام 2018. وكان الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي قد انخفض بما يقرب من 9 مليارات دولار في شهر مارس الماضي بسبب تدابير استقرار السوق وزيادة قيمة الدولار وسط انتشار وباء كورونا، لكنه انتعش مجددا وسجل نموا خلال الأشهر السبعة التالية.وقال البنك المركزي إن الارتفاع الذي حدث في أكتوبر يرجع إلى زيادة العائدات على أصوله بالعملات الأجنبية وضعف قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى الدولار. وأضاف البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت أيضا.وبذلك، احتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها كتاسع أكبر مالك لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم في نهاية سبتمبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.