الادعاء يداهم مقر هيئة الإشراف المالي ضمن التحقيقات في قضية لايم

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داهم ممثلو الادعاء وكالة الرقابة المالية الكورية أمس الثلاثاء في إطار تحقيقات النيابة في فضيحة الاحتيال المالي الضخمة التي تشمل شركة "لايم" لإدارة الأصول والاستثمارات المالية، والتي تسببت في خسائر تبلغ 1,6 تريليون وون.وأرسل مكتب المدعين العامين لمنطقة جنوب سيول وكلاء نيابة ومحققين إلى قسم فحص الاستثمار المالي التابع لهيئة الإشراف المالي من أجل الحصول على المستندات المتعلقة بقضية "لايم". ونفذ الادعاء المداهمة فيما يتعلق ببيع مزعوم لصناديق استثمار "لايم" من قبل شركة "شين هان" للاستثمارات المالية، و"كيه بي" وغيرهما.وقد داهم ممثلو الادعاء الشهر الماضي عدة شركات سمسرة وصادروا وثائق تتعلق ببيع صناديق استثمار "لايم". وقالت هيئة الرقابة المالية إنها قدمت مواد تتعلق بشركات السمسرة من أجل التعاون مع التحقيق الجاري في قضية "لايم".