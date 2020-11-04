هيون ديه موتور أمريكا تسجل زيادة بنسبة 10% في مبيعاتها خلال أكتوبر

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أعلنت شركة هيون ديه موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات عن زيادة بنسبة 10% في مبيعات التجزئة التي قامت بها في السوق الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي.وقد باعت شركة صناعة السيارات الكورية 57 ألفا و395 سيارة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام السابق، حسبما قالت شركة هيون ديه موتور أمريكا يوم أمس الثلاثاء. وبلغت مبيعات التجزئة 52 ألفا و117 سيارة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 10 بالمائة على أساس سنوي. وقالت هيون ديه إنها شهدت زيادة بنسبة 23 بالمائة في مبيعات سيارات الدفع الرباعي، والتي تمثل 68 بالمائة من إجمالي مزيج البيع بالتجزئة.وأوضحت شركة صناعة السيارات الكورية أن مبيعات التجزئة زادت عبر تشكيلة سياراتها.وقال "راندي باركر" نائب رئيس قسم المبيعات الوطنية في شركة هيون ديه موتور أمريكا، إن شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي تنمو فيه مبيعات التجزئة للشركة بأرقام مزدوجة مع استمرار تعافي السوق.