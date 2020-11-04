الأمريكيون يدلون بأصواتهم في يوم الانتخابات

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ذهب الناخبون الأمريكيون إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد يوم أمس الثلاثاء لانتخاب رئيسهم القادم.وتم التصويت بسلاسة دون مشاكل تذكر وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، حيث بدأ التصويت الشخصي في بلدتين صغيرتين في "نيو هامبشاير" بعد منتصف الليل، بينما سيبدأ التصويت في ولايات أخرى أيضا بين الساعة 5 صباحا و8 صباحا. ومن المتوقع أن تظهر صورة أوضح لنتائج الانتخابات في حوالي ليلة الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، لكن جائحة كورونا وزيادة التصويت عبر البريد قد يؤخران عملية فرز الأصوات.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "أسوشيتيد برس"، صوّت ما لا يقل عن 101,9 مليون شخص قبل يوم الانتخابات، وهو ما يمثل حوالي 73 بالمائة من أصل 139 مليون صوت تم الإدلاء بها في انتخابات عام 2016 بأكملها.