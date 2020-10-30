عودة عدد حالات الإصابة بكورونا إلى ثلاثة أرقام

Photo : YONHAP News

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا ليعود إلى ما فوق مستوى 100 مرة أخرى.وصرح مركز التعامل مع الأمراض والوقاية منها اليوم بأن عدد الحالات الجديدة بلغ 118 حالة خلال يوم أمس، منها 98 حالة محلية المصدر، و20 حالة واردة من الخارج.وبهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية إلى 26 ألفا و925 حالة.تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر خلال أمس قد زاد بأكثر من ضعفين مقارنة مع عدد أول من أمس الذي بلغ 46 حالة.وحسب المناطق، تم اكتشاف 41 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و39 حالة في العاصمة سيول، و10 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تُشنغ، و4 حالات في مدينة إنتشون، وحالة واحدة في كل من مدن "بوسان" و"ديغو" و"ديجون" وجزيرة "جيجو".أما عدد المصابين الواردين من الخارج فقد بلغ 20 شخصا، منهم 11 أجنبيا و9 كوريين، وقد تم التأكد من إصابة 11 شخصا منهم في مرحلة الفحص الوبائي في المطارات، بينما تم التأكد من إصابة الـ9 الآخرين في إثناء الحجر الصحي المجتمعي.وبلغ عدد المفرج عنهم بعد شفائهم 106 أشخاص، ليبلغ إجمالي عددهم التراكمي 24 ألفا و616 شخصا، بينما يخضع ألف و835 شخصا للعلاج في الحجر الصحي حاليا.كما بلغ عدد المرضى بالفيروس في حالات خطيرة 53 مريضا، وزاد عدد الوفيات بشخصين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمية 474 حالة وفاة، وتبلغ نسبة الوفاة 1.76%.