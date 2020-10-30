القبض على هارب كوري شمالي في كوسونغ

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تسلل شخص مجهول الهوية بالقرب من نقطة أرضية للمراقبة في منطقة "كوسونغ" بمقاطعة كانغ وان الكورية الجنوبية في حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس، مما عرّض الجزء الأسفل من الأسلاك الحدودية الشائكة للتلف، وهو ما التقطه مستشعر إلكتروني وبالتالي تم رصده بواسطة أجهزة المراقبة التابعة للقوات الكورية الجنوبية، وإطلاق أعلى درجات الإنذار من اختراق الوحدة العسكرية المسؤولة عن المنطقة. وفي أعقاب ذلك انطلقت على الفور عملية تفتيش واستطلاع شاملة على المنطقة المحيطة استغرقت حوالي 14 ساعة وتم في نهايتها الكشف عن تسلل هارب كوري شمالي، وذلك في حوالي الساعة العاشرة إلا عشر دقائق من صباح اليوم.وصرحت هيئة الأركان المشتركة بأنها لم تشهد أي مصادمات خلال عملية إلقاء القبض على الهارب الشمالي، وأنها تحقق معه حاليا حول أسباب هروبه.ولم يتم حتى الآن التأكد مما إذا كان ذلك الهارب جنديا أم مدنيا.وأكدت مصادر عسكرية كورية جنوبية أنه لم يتم رصد أي تحركات غير طبيعية من قبل الجيش الكوري الشمالي حتى الآن.