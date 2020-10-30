وزير المالية يعرب عن نيته الاستقالة والرئيس يرفضها

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أعرب "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية الكوري، عن نيته الاستقالة، لكن الرئيس "مون جيه إين" رفض استقالته.وحضر نائب رئيس الوزراء "هونغ" جلسة لجنة الشؤون المالية الاستراتيجية في البرلمان التي عقدت بعد ظهر أمس، حيث قال ردا على سؤال من قبل النائب "جونغ إيل يونغ" عن الحزب الديمقراطي الحاكم، حول الضرائب المفروضة على كبار أصحاب الأسهم، إنه سيتم الحفاظ على تلك الضرائب كما هي، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة تتضمن استقالته تحملا للمسؤولية عن الجدل الذي دام شهرين حول هذه القضية.وصرح المتحدث باسم المكتب الرئاسي "كانغ مين صوك" بأن نائب رئيس الوزراء "هونغ" قد أعرب للرئيس عن نيته الاستقالة فور اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح أمس، إلا أن الرئيس رفضها وأعاد التأكيد على ثقته فيه.