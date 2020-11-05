تعطل أجهزة الاستشعار خلال عبور هارب كوري شمالي للحدود بين الكوريتين

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أظهرت أجهزة الاستشعار الحديثة التي نصبها الجيش الكوري الجنوبي لمراقبة الحدود بين الكوريتين بعض المشكلات، حيث تم القبض على رجل كوري شمالي بعد أكثر من 14 ساعة من تسلله عبر سياج من الأسلاك الشائكة لدخول الجنوب.ووفقا لمسؤول في هيئة الأركان المشتركة أمس الأربعاء، تم رصد الرجل الكوري الشمالي لحظيّا على أجهزة المراقبة الحرارية في أثناء عبوره خط الترسيم العسكري في الجزء الشرقي من البلاد، في الساعة 7:25 من مساء الثلاثاء.وقال المسؤول إن أجهزة الاستشعار الموضوعة في سياج الأسلاك الشائكة لم تطلق تحذيرا، موضحا أن الجيش سيتحقق مما إذا كانت تعمل بصورة صحيحة أم لا، وسوف يتخذ الإجراءات اللازمة.ومن المفترض أن يُصدر ما يسمى بـ"نظام الإنذار العلمي" رنينا في جميع مناطق الحراسة العامة الكورية الجنوبية، عندما يتم لمس الأسوار الشائكة، ويتم نشر القوات في وضع الاستعداد في مكان الحادث في غضون 5 دقائق.وقد تم احتجاز الرجل المدني كما يُفترض في الساعة 9:50 صباح الأربعاء، ويتم استجوابه بشأن دوافع وظروف عبوره للحدود بين الكوريتين.