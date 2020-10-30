ترامب يهدد باللجوء إلى المحكمة العليا لإيقاف التصويت

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هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه قد يتحرك لجعل المحاكم تتدخل في عملية فرز الأصوات، وسط المؤشرات المتزايدة على أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تظل سباقا صعبا حتى النهاية.وفي حديثه في البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الأربعاء، قال "ترامب" إن عملية فرز الأصوات هي "احتيال على الجمهور الأمريكي"، دون تقديم دليل على زعمه، وهدد برفع الأمر إلى المحكمة العليا.وتأتي هذه التصريحات بسبب عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها قبل وفي أثناء انتخابات الثلاثاء، بما في ذلك بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، والتي لم يتم فرزها بعد، حيث تظل نتائج الأصوات في العديد من النقاط الرئيسية التي يجب أن يفوز بها لصد منافسه الديمقراطي "جو بايدن"، غير معروفة.وخلال كلمته، أعلن "ترامب" فوزه في الانتخابات، بينما حث بايدن مؤيديه على التحلي بالصبر والانتظار حتى يتم فرز جميع الأصوات.