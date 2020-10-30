ترامب يعلن فوزه في الانتخابات وبايدن يحذر من أن النتيجة النهائية ستستغرق وقتا

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أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الوقت الذي مازالت فيه عملية فرز الأصوات مستمرة.وعقد الرئيس الأمريكي مؤتمرا صحفيّا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مؤكدا أنه فاز في الانتخابات، ووصف عملية فرز الأصوات بأنها "عملية تزوير كبرى"، وهدد باللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية لإيقاف التصويت.وأكد "ترامب" أن "مجموعة بائسة جدّا" تحاول "حرمان" المواطنين من المرشح الذي صوتوا لصالحه.كما اتهم خصومه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم "يحاولون سرقة الانتخابات"، مؤكدا أنه لا يمكن التصويت بعد إغلاق صناديق الاقتراع.أما منافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فقد خاطب مؤيديه في "ديلاوير" قائلا إن فرز جميع الأصوات قد يستغرق وقتا أطول من المعتاد.وأعرب "بايدن" عن اعتقاده بأنه على مسار الفوز بالانتخابات، وقال إن آماله في الفوز لا تزال مرتفعة رغم حالة عدم اليقين.