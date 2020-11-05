كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى لتبني قانون لمكافحة التدخين

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا نادرا لمجلس الشعب الأعلى أمس الأربعاء، لاعتماد قوانين متعلقة بالشركات ومكافحة التبغ.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس، عقدت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى اجتماعا كاملا في اليوم السابق لتمرير تلك القوانين.وينص قانون مكافحة التدخين على تشديد القيود على إنتاج وبيع السجائر، ويتطلب مناطق مخصصة للتدخين في المرافق العامة والتعليمية والطبية، كما يحدد عقوبة لمخالفة قواعد التدخين.ومع تشديد قوانين التدخين، من غير المعروف ما إذا كان سيتم نشر صور الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو يدخن أم لا، حيث غالبا ما تنشر وسائل الإعلام الحكومية صورا له وهو يدخن في الأماكن العامة.وتهدف مراجعة قانون الشركات إلى تحويل الشركات إلى شركات توفر الطاقة والتكاليف، كما ينص على لوائح بشأن تأسيس الشركات ويتطلب الالتزام بالمبادئ الاشتراكية في الإنتاج والإدارة تحت إشراف الدولة.