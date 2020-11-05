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الدولية

بايدن يقول إنه سيفوز في الانتخابات عندما ينتهي فرز الأصوات

Write: 2020-11-05 10:05:58

بايدن يقول إنه سيفوز في الانتخابات عندما ينتهي فرز الأصوات

Photo : YONHAP News

توقع المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" الفوز لنفسه، لكنه لم يعلن فوزه رسميّا بعد.
ووفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، قال "بايدن" في قاعة المؤتمرات في ولاية "ديلاوير" إنه يتقدم للفوز في عدد كافٍ من الولايات، للحصول على 270 مقعدا في المجمع الانتخابي.
وقال نائب الرئيس السابق إنه لم يحضر لإعلان الفوز، ولكن للإبلاغ عن ثقته في فوزه عندما ينتهي فرز الأصوات.
كما شدد "بايدن" على أنه "يجب احتساب جميع الأصوات"، وأكد أنه لن ينتزع أحد الديمقراطية من الولايات المتحدة، مشددا على أن الشعب الأمريكي لن يتم إسكاته.
كما دعا إلى الوحدة، وحث الأمريكيين على التوقف عن معاملة المعارضين كأعداء، وأضاف أنه ظل يقوم بحملته الانتخابية كمرشح ديمقراطي، لكنه سيحكم كرئيس أمريكي.
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