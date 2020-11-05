ترامب يرفع دعوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان ويطلب إعادة الفرز في ويسكونسن

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أقامت حملة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان لوقف فرز الأصوات أمس الأربعاء، بعد يوم من الانتخابات الأمريكية.ووفقا لوكالتيْ رويترز وأسوشيتد برس، قالت حملة "ترامب" في بيان إنها تدعو إلى وقف مؤقت لفرز الأصوات في الولايتين حتى يتم منحها وصولا "حقيقيّا" في العديد من المواقع، والسماح لها بمراجعة بطاقات الاقتراع التي تم فتحها وفرزها بالفعل.ويتخلف "ترامب" عن منافسه الديمقراطي "جو بايدن" في ميتشيغان بعد أن كان في الصدارة في المرحلة الأولى من فرز الأصوات، كما يتقدم رئيس الولايات المتحدة في ولاية بنسلفانيا، لكن هامشه يتقلص مع عد المزيد من بطاقات الاقتراع بالبريد.وقالت حملة "ترامب" أيضا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، وهي الولاية التي فاز فيها "بايدن" بفارق طفيف على منافسه. واستشهدت إدارة الحملة "بمخالفات وقعت في العديد من مناطق تلك الولاية".