تقرير يؤكد حصول بايدن على 264 صوتا انتخابيّا واقترابه من حسم الانتخابات

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اقترب المرشح الديمقراطي "جو بايدن" من الوصول إلى الـ270 صوتا انتخابيّا المطلوبة لحسم الانتخابات الرئاسية لصالحه.ووفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس اليوم الخميس، حصل "بايدن" على 264 صوتا انتخابيّا مع استمرار فرز الأصوات في عدة ولايات متنازع عليها، وفاز الرئيس "دونالد ترامب" حتى الآن بـ 214 صوتا فقط.وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن نائب الرئيس السابق يمكن أن يحصل على الـ270 صوتا إذا فاز في ولاية نيفادا، حيث إن هناك ستة أصوات انتخابية على المحك.وقد تقدم "بايدن" بدرجة طفيفة في نيفادا حتى الساعة 5:15 بتوقيت شرق للولايات المتحدة، حيث حصل على 49.3% بعد فرز 86% من الأصوات.كما استطاع "بايدن" قلب النتيجة لصالحه في ثلاث ولايات فاز فيها "ترامب" في عام 2016، وهي أريزونا وميتشيغان وويسكونسون.