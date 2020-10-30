كوريا تحقق 10 مليارات دولار فائضا في الحساب الجاري في سبتمبر

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تجاوز حجم الفائض في الحساب الجاري الكوري مستوى 10 مليارات دولار لأول مرة منذ عامين في شهر سبتمبر الماضي، نتيجة لزيادة حجم الصادرات، وهو أيضا فائض للشهر الخامس على التوالي.جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم حول ميزان المدفوعات، قال فيه إن الحساب الجاري حقق فائضا بلغ 10 مليارات و210 ملايين دولار في سبتمبر الماضي.الجدير بالذكر أن كوريا ظلت تحقق فائضا شهريا بشكل مستمر منذ شهر مايو الماضي، وقد تجاوز حجم الفائض مستوى 10 مليارات دولار لأول مرة منذ 24 شهرا، أي منذ شهر سبتمبر من عام 2018.وقد زاد الفائض في الحساب الجاري خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام ليبلغ 43 مليارا و400 مليون دولار، حيث تجاوز حجم الفائض الذي كان قد تحقق في نفس الفترة من العام الماضي لأول مرة منذ هذا العام.