سيول تؤكد على أهمية نزع الأسلحة النووية بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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قال "سو هون" مستشار الأمن القومي في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن الهدف الثابت للحكومة الكورية الجنوبية يتمثل في نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية بشكل كامل بغض النظر عن تولي الحزب الديمقرايطي أو الحزب الجمهوري الرئاسة الأمريكية.جاء ذلك خلال حضور "سو" جلسة التفتيش البرلماني على أعمال الحكومة التي عقدت أمس، عندما سأل "لي يونغ بين" النائب في الحزب الديمقراطي الحاكم عن التأثيرات المتوقعة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على سياسة الحكومة الكورية الجنوبية نحو كوريا الشمالية، حيث أجاب قائلا إن الهدف الأساسي متساو بين الحزبين الأمريكيين والمقاربة بينهما فقط مختلفة.كما أشار إلى أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل كل ما في وسعها لنزع الأسلحة النووية وبناء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية اعتمادا على التعاون الوثيق والتحالف الكوري الأمريكي، مؤكدا على ضرورة عدم السماح بإبطاء الخطوات نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية خاصة بعد أن طال الجمود في العلاقات بين الكوريتين.وقد عاد المستشار سو إلى المكتب الرئاسي بعد حضور الجلسة البرلمانية من أجل الاستعداد لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.