استئناف الزيارات إلى منطقة بان مون جوم الحدودية

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استؤنفت الرحلات السياحية إلى منطقة "بان مون جوم" الحدودية بعدما كانت قد توقفت نتيجة لتفشي حمى الخنازير الإفريقية في شهر أكتوبر من العام الماضي.وأقامت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أمس مراسم لافتتاح مركز دعم الرحلات في تلك المنطقة، حيث نظمت رحلة لفريق تجريبي مكون من 80 شخصا، بمن فيهم حوالي 20 مواطنا، وصحفيون.ووصل الفريق إلى دار الحرية، وهي نقطة انطلاق الرحلة، حيث زار غرفة الاجتماعات التي عقد فيها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" مباحثات بينهما، كما زار قاعة مؤتمرات لجنة الهدنة العسكرية التي شهدت إقامة حوالي 350 مؤتمرا، ثم موقع زراعة الشجرة التذكارية بين قائدي الكوريتين في عام 2018، وجسر "دوبو"، والنصب التذكاري للجندي الراحل "جانغ ميونغ كي"، بالترتيب.وكانت هذه الزيارات الميدانية قد نظمت أربع مرات يوميا وبمشاركة 80 شخصا في كل مرة في العام الماضي، إلا أنه سيتم تنظيمها مرتين يوميا وبمشاركة 40 شخصا في كل مرة بسبب أزمة كورونا.