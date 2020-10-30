انتخاب أول امرأة من أصل كوري كنائبة في مجلس النواب الأمريكي

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تم إنتخاب امرأة من أصل كوري كنائبة برلمانية للمرة الأولى في الولايات المتحدة.وأوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس أن المرشحة "ميرلين ستريكلاند" انتخبت كنائبة في الانتخابات الأمريكية التي جرت يوم 3 من هذا الشهر.وكانت ستريكلاند قد رشحت نفسها عن الحزب الديمقراطي في الدائرة الانتخابية العاشرة في ولاية واشنطن، حيث فازت بـ58.3% من الأصوات.وبهذا أصبحت النائبة المنتخبة ستريكلاند أول نائبة أمريكية من أصول كورية في مجلس النواب الأمريكي، وأول نائبة سوداء في ولاية واشنطن.كما تعتبر الثالثة من بين المواطنين الأمريكيين من ذوي الأصول الكورية بعد النائب السابق "كيم تشانغ جون" و"أندي كيم" الذي نجح في إعادة انتخابه هذه المرة.وقد ولدت ستريكلاند من أم كورية هي "كيم إين مين" وأب من أمريكي أصول أفريقية، كان جنديا ضمن القوات الأمريكية في العاصمة سيول، في شهر سبتمبر من عام 1962، وعندما بلغ عمرها عاما واحدا انتقلت إلى الولايات المتحدة بسبب عمل أبيها في قاعدة "بوتري" بولاية فرجينيا.