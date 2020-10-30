الكشف عن أول مولود لدب الباندا في كوريا

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تم الكشف عن "بوباو" أول مولود لدب الباندا في كوريا أمام وسائل الإعلام، أمس.تجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم يعني: "الكنز الذي يقدم السعادة"، ووالده هو الدب "روباو" البالغ من العمر 8 سنوات، ووالدته الدبة "آيباو" البالغة من العمر 7 سنوات، في حديقة إيفرلاند للحيوانات في شهر يوليو الماضي.ولأسباب صحية، تم تصوير عملية الولادة بواسطة الدوائر التلفزيونية المغلقة المركبة في القفص الي يعيش فيه الدبان.وعندما ولد، بلغ وزنه 197 غراما، وطوله 16.5 سنتمترا. وبعد مرور 100 يوما على ميلاده زاد وزنه 30 ضعفا ليبلغ 5.8 كيلوغرام بينما زاد طوله 3.5 ضعف ليبلغ 58.5 سنتيمترا.وتنوي الحديقة الكشف عنه أمام الجمهور الشهر القادم بعد تنشئته أكثر ويكون متكيفا مع البيئة المحيطة.