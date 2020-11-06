وزيرة العدل تنتقد النيابة لتساهلها في قضايا فساد سابقة

Photo : YONHAP News

تعهدت وزيرة العدل "تشو مي إيه" بجعل النيابة تعتذر عما وصفته بـ"سوء التعامل مع قضايا فساد كبرى" في الماضي.وفي حديثها أمام لجنة التشريع والقضاء البرلمانية أمس الخميس، أشارت "تشو" إلى القضايا التي تورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" والرئيس السابق "لي ميونغ باك"، من بين القضايا التي تتطلب اعتذارا من قيادة النيابة الحالية، وقالت إنه دون ذلك الاعتذار فلن يكون هناك إصلاح للنيابة.وقد أدين نائب وزير العدل السابق "كيم" مؤخرا بتهمة تلقي رشوة، ولكن تم إسقاط العديد من التهم الأخرى عنه، ومن بينها تهمة حصوله على خدمات جنسية، بسبب انقضاء فترة التقادم، مما أدى إلى انتقادات بشأن غياب إرادة النيابة لمعاقبته.كما تعرضت النيابة لانتقادات بسبب مزاعم تساهلها مع الرئيس السابق "لي"، الذي سُجِن مرة أخرى بعد تأكيد المحكمة العليا الحكم بسجنه لمدة 17 عاما الأسبوع الماضي، بتهمة الرشوة والاختلاس.