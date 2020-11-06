وزير المالية يخاطب نواب البرلمان بشأن خطة ميزانية 2021

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تناول وزير المالية "هونغ نام كي" في خطابه أمام البرلمان المخاوف بشأن خطة الحكومة لرفع الميزانية بدرجة كبيرة في العام القادم.وفي حديثه أمام اللجنة الخاصة بالميزانية والمحاسبة البرلمانية لشرح خطة الميزانية غير المسبوقة، البالغة 556 تريليون وون، قال "هونغ" إنها تمثل زيادة بنسبة 8.5% عن ميزانية العام الجاري، ولن تؤدي إلى أزمة مالية أو قصور في الديون السيادية للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم مشروع ميزانية يستهدف تعظيم الدور المالي للحكومة ضمن حدود يمكن التعامل معها.كما سعى "هونغ" أيضا إلى تهدئة المخاوف بالقول إن معظم أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتخذون إجراءات مالية توسعية، وأن إجراءات الحكومة الكورية الجنوبية متواضعة مقارنة بتلك الدول.وأوضح الوزير أن ديون الحكومة العامة قفزت بنحو 7 نقاط مئوية بعد أربع ميزانيات تكميلية هذا العام، مقابل المتوسط البالغ 15% إلى 20% لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.