اليابان قد تسعى لعقد قمة سداسية حول كوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو

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أبدى رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" رد فعل إيجابيا إزاء فكرة استضافة حكومته قمة سداسية حول القضية النووية لكوريا الشمالية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو الصيف القادم.وخلال اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب أمس الخميس، سُئل "سوغا" عن اقتراح قدمه "شينكون هاكو" النائب عن الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي، لترتيب قمة بين الكوريتين والصين واليابان والولايات المتحدة وروسيا.وردّا على ذلك، قال رئيس الوزراء الياباني إنه من النادر جدّا أن يجتمع قادة الدول معا، وأن ذلك التجمع سيكون فرصة دبلوماسية "مهمة جدّا".وسئل "سوغا" أيضا عما إذا كان على استعداد للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إذا زار "كيم" اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية، فقال إنه يفضل الامتناع عن الإجابة عن سؤال افتراضي، لكنه وصف ذلك بأنه "سيكون فرصة جيدة".وفيما يتعلق بالنزاع مع كوريا الجنوبية حول قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب، وصف "سوغا" كوريا الجنوبية بأنها دولة مجاورة "مهمة للغاية"، لكنه كرر ادعاءه بأن الكرة الآن في ملعب كوريا الجنوبية.