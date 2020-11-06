حملة ترامب تخسر الدعاوي القضائية في جورجيا وميتشيغان

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خسرت حملة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الدعاوى القضائية التي أقامتها ضد ما وصلته بالمخالفات في التصويت في ولايتي "جورجيا" و"ميتشيغان" المتنازع عليهما بشدة أمس الخميس.وفي ولاية "ميتشيغان"، دعت حملة "ترامب" إلى وقف مؤقت لفرز الأصوات، حتى يتم منحها وصولا حقيقيّا إلى عمليات الفرز، والسماح لها بمراجعة العملية.وقد رفضت القاضية "سينثيا ستيفنز" الطلب، مشيرة جزئيّا إلى أن الدعوى قُدِّمت في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، وعند هذه النقطة تم الانتهاء من فرز الأصوات إلى حد كبير، حيث قالت القاضية: "اكتمل جوهر العد".وفي ولاية "جورجيا"، اتهمت الحملة أحد المجالس المحلية بخلط 53 بطاقة تصويت متأخرة مع البطاقات التي وصلت في موعدها المحدد.ورفض القاضي "جيمس باس"، القاضي بالمحكمة العليا في "جورجيا"، هذه الدعوى قائلا إنه "لا يوجد دليل" على بطلان بطاقات الاقتراع المعنية.