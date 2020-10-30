وزيرة الخارجية الكورية تزور الولايات المتحدة الأحد القادم

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من المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة للولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد القادم ولمدة أربعة أيام.وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة وجهها إليها نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" الذي كان من المقرر أن يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية في أوائل شهر أكتوبر الماضي، وألغاها بسبب إصابة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفيروس كورونا.وسيُعقد اجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي يوم التاسع من نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم فيه بحث القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك تعزيز علاقات التحالف بين سيول وواشنطن.وقال مسؤول عن وزارة الخارجية الكورية إنه قد تم تحديد جدول أعمال زيارة الوزيرة "كانغ" بغض النظر عن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.وفي أثناء إقامة الوزيرة "كانغ" في واشنطن ستجري لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.ومن جهة ثانية، سيقوم كبير المفوضين النوويين الكوريين "لي دو هون" الذي سيرافق الوزيرة "كانغ" في زيارتها للولايات المتحدة، بعقد اجتماع مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون".