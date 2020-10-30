هيون ديه-كيا الرابعة عالميا من حيث حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة

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تبين أن شركة "هيون ديه - كيا" الكورية احتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة.وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لصناعة السيارات اليوم الجمعة، بلغ حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة على مستوى العالم 5 ملايين و270 ألف سيارة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 14.4% مقارنة بالعام الأسبق.وتشمل السيارات الصديقة للبيئة: السيارات الكهربائية، والهجينة، والهجينة القابلة للشحن الكهربائي، والهيدروجينية.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات السيارات الهجينة على مستوى العالم بلغ 3 ملايين و170 ألفا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.6% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2015.أما حجم مبيعات السيارات الكهربائية فبلغ مليونين و100 ألف سيارة العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بالعام الأسبق.واحتلت شركة "تويوتا" اليابانية المركز الأول بمليون و980 ألف سيارة صديقة للبيئة، وتلتها شركة "تسلا" الأمريكية بـ460 ألف سيارة، ثم شركة "هوندا" اليابانية بـ390 ألف سيارة، بينما احتلت شركة "هيون ديه - كيا" الكورية المركز الرابع بـ350 ألف سيارة.