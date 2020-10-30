الرئيس الكوري يتعهد بمواصلة بذل الجهود لإنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه لن يتوقف عن بذل الجهود الرامية إلى الإنهاء الكامل للحرب وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ونزع السلاح النووي منها.وأضاف الرئيس "مون" في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى جيجو الخامس عشر الذي عقد اليوم الجمعة أن تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية لا يزال رغبة لكوريا الجنوبية طال انتظارها.وأكد على ضرورة تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من أجل تحقيق السلام والازدهار في منطقة شمال شرق آسيا كلها، مشيرا إلى أن نظام السلام متعدد الأطراف يعد ضرورة حاسمة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وجدد الرئيس "مون" الاقتراح الذي تقدم به في كلمته أمام المؤتمر العام للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي والذي يقضي بتشكيل هيئة مشتركة للتعاون في مجالات الصحة ومواجهة الأمراض المعدية بمشاركة الكوريتين ودول منطقة شمال شرق آسيا.وأعرب عن اعتقاده بان هذه الهيئة ستسهم في حماية الأمن الصحي لدول منطقة شمال شرق آسيا، كما ستسهم في تمهيد الطريق لتحقيق السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، بل وفي العالم أجمع أيضا.كما أعرب عن عزمه القوي زيادة التعاون المشترك مع المجتمع الدولي للسيطرة على جائحة كورونا، وقال إن الحكومة الكورية مستعدة لتقديم دعم صحي وطبي للدول الضعيفة في مواجهة كورونا.وأكد الرئيس "مون" أن كوريا ستمضي قدما نحو تحقيق هدفها للحياد الكاربوني حتى عام 2050 من خلال ضخ أكثر من 73 تريليون وون حتى عام 2030 في صفقة خضراء جديدة.