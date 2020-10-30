سيول وواشنطن وطوكيو تواصل التعاون الأمني بغض النظر عن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على مواصلة التعاون الدبلوماسي والأمني فيما بينها بغض النظر عن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية.جاء هذا الاتفاق في محادثات عبر الفيديو عقدت اليوم الجمعة بين رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "صوه هون" ومستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبرايان" ورئيس مكتب الأمن القومي الياباني "سيغيرو كيتامورا".وقد أكد الجانب الكوري خلال المحادثات الثلاثية على ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن، كما تم بحث مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الدول الثلاث، بما في ذلك نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث لحل تلك القضايا.واتفق المشاركون على تقوية التعاون الدولي لتطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا.