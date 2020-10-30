توقعات بوصول معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 2.9% العام القادم

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توقع معهد التمويل الكوري أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري 2.9% العام القادم، بعد أن ينخفض بنسبة 1.2% هذا العام.جاءت هذه التوقعات في تقرير كشف عنه "بارك سونغ أوك" مدير مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي التابع للمعهد أمس الخميس، حيث قال "بارك" إن معدل النمو الاقتصادي الكوري سيتمتع بانتعاش تدريجي في العام القادم، بعد أن يتراجع هذا العام بسبب انكماش الاستهلاك المحلي والصادرات الناجم عن جائحة كورونا.وتوقع "بارك" إن تتمتع كوريا بزيادة في الطلب المحلي والعالمي والصادرات والاستثمار إذا تم احراز تقدم في تطوير لقاحات فيروس كورونا وتنفيذ السياسات النقدية التحفيزية في العام القادم.كما توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 3.5% في العام القادم إذا تم تطوير لقاحات خلال النصف الأول، وأن ينخفض معدل البطالة إلى مستوى 3.9% في العام القادم، بعد أن كان قد ارتفع إلى 4.2% هذا العام.