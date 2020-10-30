البنوك الاستثمارية العالمية ترفع توقعاتها للنمو الاتقصادي الكوري

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رفعت البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام.وطبقا للمركز المالي الدولي اليوم الجمعة، توقعت تسعة بنوك استثمارية عالمية في نهاية شهر أكتوبر الماضي، هي: "باركليز"، و"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"سيتي"، و"كريدي سويس"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، و"إتش إس بي سي"، و"نومورا"، و"يو بي إس"، أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية انخفاضا بنسبة 1.2% هذا العام، بعد أن كانت هذه النسبة 1.4% في نهاية سبتمبر الماضي.وقامت البنوك الاستثمارية العالمية التسعة برفع توقعاتها للنمو الاقتصادي في سبع دول آسيوية لهذا العام، بما فيها كوريا الجنوبية.كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم من 3.2% إلى 3.3%.