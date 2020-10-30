وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تغادر إلى الولايات المتحدة

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غادرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إلى الولايات المتحدة اليوم الأحد، للاستعداد لدبلوماسية ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.ومن المقرر أن تجتمع "كانغ" مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" غدًا الاثنين لإجراء محادثات حول سبل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز التحالف بين سيول وواشنطن.وعند مغادرتها من مطار إنتشون الدولي، قالت وزيرة الخارجية للصحفيين اليوم الأحد إنه على الرغم من أن العلاقات الثنائية تمر بوقت حساس، إلا أن الجانبين يتواصلان دائمًا، كما يناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الثنائية العالقة أو الوضع في شبه الجزيرة متى كان لديهم فرصة للمحادثات.وخلال الزيارة التي تستمر حتى الأربعاء، من المقرر أيضًا أن تلتقي "كانغ" مع ممثلين من الكونغرس الأمريكي والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر والأبحاث.وفي تلك الاجتماعات، من المتوقع أن تتواصل "كانغ" بشخصيات يُتوقَّع أن تشغل مناصب دبلوماسية وأمنية رئيسية في ظل إدارة "بايدن".وقالت "كانغ" للصحفيين إنها ستلتقي بأشخاص مختلفين من الكونغرس والأوساط الأكاديمية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين البلدين.