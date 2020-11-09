تقرير حكومي يحذر من مواجهة الاقتصاد الكوري مخاطر سلبية متزايدة

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أجرى مركز أبحاث حكومي تقييما مفاده أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه مخاطر هبوط متزايدة نتيجة للزيادة المضطردة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.ووفقا لتقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة، أمس الأحد، فقد أظهر الاقتصاد الكوري انكماشا مستمرا خاصة في صناعة الخدمات.وأضاف التقرير أن الظروف الاقتصادية الخارجية تزداد سوءا وسط عمليات الإغلاق في الدول الأوربية الكبرى بسبب تفجر حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال التقرير إن حالة عدم اليقين الاقتصادي تزداد حيث قد يؤدي الإغلاق في أوربا إلى انكماش سريع في حجم التجارة العالمية.وكان معهد التنمية الكوري قد قال في تقرير أصدره في شهر أغسطس الماضي إن التباطؤ الاقتصادي يبدو أنه يتراجع، وتوقع أن يستمر هذا التباطؤ للأشهر الثلاثة التالية.