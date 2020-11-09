حظر تسيير المركبات عالية الانبعاثات في منطقة العاصمة خلال فصل الشتاء

Photo : YONHAP News

قررت إدارة مدينة سيول حظر تسيير المركبات عالية الانبعاثات على الطرق في منطقة العاصمة الكبرى بدءا من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس، وذلك ضمن الجهود الهادفة إلى تقليل الغبار الناعم خلال أشهر الشتاء.وأعلنت حكومة المدينة يوم أمس الأحد أن أي شخص يتم ضبطه وهو يقود سيارة مصنفة من الدرجة الخامسة من حيث مستويات الانبعاثات داخل منطقة العاصمة، سيتم تغريمه 100 ألف وون، بدءا من شهر ديسمبر.ويمكن لقائدي السيارات أن يواجهوا غرامات إذا كانوا يقودون سيارات من الدرجة 5 بدون جهاز لتقليل الانبعاثات من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء، في أيام الأسبوع في منطقة العاصمة.ويذكر أنه حتى شهر سبتمبر الماضي هناك حوالي مليون و450 ألف سيارة على مستوى البلاد مصنفة ضمن هذه الدرجة.وقد تقرر تنفيذ هذه الخطوة بعد أن تم تعديل قانون الغبار الناعم في شهر مارس الماضي.