وزيرة الخارجية الكورية تتوقع عدم اتباع بايدن لمنهج الصبر الاستراتيجي

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توقعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" ألا تعود الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" إلى اتباع منهج "الصبر الاستراتيجي"، الذي كانت تتبعه إدارة أوباما.وجاءت تصريحات كانغ للصحفيين يوم أمس الأحد بعد زيارة النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين في العاصمة الأمريكية واشنطن، ردا على سؤال حول احتمال عودة "بايدن"، الذي خدم ثماني سنوات، كنائب للرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلى سياسة أوباما تجاه كوريا الشمالية.وقالت "كانغ" إنه وفقا لتصريحات المقربين من بايدن التي صدرت علنا، فمن غير المرجح أن يعود بايدن إلى منهج الصبر الاستراتيجي.وشددت كانغ على ضرورة أن تواصل كوريا الجنوبية البناء على التقدم الذي تم إحرازه على مدى السنوات الثلاث الماضية.وكانت وزيرة الخارجية الكورية قد وصلت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأحد في زيارة للولايات المتحدة تستغرق أربعة أيام، لإجراء محادثات مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" حول القضايا الثنائية والإقليمية العالقة.