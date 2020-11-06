عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا يتجاوز 50 مليونا

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليون حالة، بزيادة مقدارها 10 ملايين حالة خلال فترة 3 أسابيع فقط.ووفقا لموقع "ورلد أو ميتر" على الإنترنت الذي يوفر إحصاءات في الوقت الفعلي حول جائحة كورونا، فقد تجاوز عدد حالات الإصابة هذا المستوى يوم السبت 7 نوفمبر. وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس على مستوى العالم مليونا و260 حالة وفاة. وجاء ذلك بعد حوالي أحد عشر شهرا من الإبلاغ عن الحالة الأولى في الصين في ديسمبر من العام الماضي.وقد تجاوز عدد حالات الإصابة عالميا مستوى 10 ملايين يوم 27 يونيو، و20 مليونا يوم 9 أغسطس، و30 مليونا يوم 16 سبتمبر و40 مليونا يوم 17 أكتوبر، حيث استغرق الأمر 31 يوما حتى يرتفع العدد العالمي من 30 مليونا إلى 40 مليونا، لكنه استغرق 21 يوما فقط إضافة 10 ملايين أخرى ليصل إلى 50 مليونا.وقال الموقع إن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة في العالم، حيث أبلغت عن أكثر من عشرة ملايين حالة. ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء إن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة اليومية بأكثر من 126 ألفا يوم السبت، نقلا عن بيانات صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز".