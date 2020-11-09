بايدن يمضي قدما نحو تسلم السلطة في الولايات المتحدة

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يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" حاليا لإطلاق عملية نقل السلطة، فيما يستمر الرئيس الحالي دونالد ترامب في إنكار نتائج الانتخابات، حتى يوم أمس الأحد.وقال تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" أمس إن بايدن سيطلق فِرقا لمراجعة الوكالات الحكومية خلال هذا الأسبوع، وتضم تلك الفرق مجموعة من الموظفين الانتقاليين الذين يمكنهم الوصول إلى الوكالات الرئيسية في الإدارة الحالية لتسهيل عملية نقل السلطة. وسوف تقوم تلك الفرق بجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة، مثل قرارات الميزانية والتوظيف واللوائح المعلقة وغيرها من الأعمال الجارية، من الموظفين الحاليين، من أجل مساعدة فريق بايدن على الاستعداد لتسلم السلطة. وأوضح التقرير أن هذه الفرق تهدف إلى إرساء الأساس ليكون لدى الآلاف من الموظفين والمعينين الجدد الذين سيتولون مناصبهم في شهر يناير القادم، خارطة طريق وإرشادات حول كيفية مواصلة عمل الحكومة الفيدرالية دون توقف، وكيفية تغيير أسلوب العمل حسب توجهات وأولويات إدارة بايدن.وقد أطلقت حملة بايدن فريقا انتقاليا في مايو، وقد ظل يعمل جنبا إلى جنب مع الموظفين المعينين في إدارة ترامب على التخطيط الانتقالي لعدة أشهر.