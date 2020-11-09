إلزام المتجهين إلى الصين بإجراء اختباريْن بي سي آر قبل السفر

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اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء، سيتوجب على الركاب الذين يسافرون من كوريا الجنوبية إلى الصين إجراء اختبارين متتاليين لفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرات.وصرح المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة يوم أمس الأحد خلال إحاطة دورية، بأن السلطات الصينية تخطط لفرض هذا الشرط حيث إنها تعزز حاليا إجراءات الحجر الصحي وسط الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج.وبموجب هذه الخطوة، سيتوجب على الركاب في الرحلات المنتظمة إلى الصين إجراء اختبارين "بي سي آر" على فترات تزيد عن ثلاث ساعات في غضون 48 ساعة من الرحلة على نفقتهم الخاصة. وسوف يتوجب على ركاب الرحلات غير المنتظمة أو المستأجرة إجراء اختبار"بي سي آر" الأول في غضون 72 ساعة من الرحلة، والثاني خلال 36 ساعة من بدء الرحلة.وتخطط حكومة سيول لإخطار الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى الصين مباشرة بعد يوم الأربعاء بهذه الإجراءات الجديدة قريبا، مع نشر المعلومات ذات الصلة على الصفحة الرئيسية لوزارة الخارجية.