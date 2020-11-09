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الكوريتان

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تتجاهل خبر انتصار بايدن في الانتخابات الأمريكية

Write: 2020-11-09 11:19:39

وسائل الإعلام الكورية الشمالية تتجاهل خبر انتصار بايدن في الانتخابات الأمريكية

Photo : KBS News

لم تعلن وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى اليوم الاثنين، أي بعد يومين من إعلان فوز "جو بايدن" بالرئاسة.
واستمر صمت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بهذا الشأن، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية، ومواقعها الدعائية مثل "أوري مين جوك كيري"، كما لم تنشر وسائل إعلام كوريا الشمالية أي تقارير محددة عن أنشطة زعيمها "كيم جونغ أون"، الذي لم يظهر علنا منذ يوم 21 أكتوبر.
ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية، التي أقام زعيمها علاقات شخصية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفضل أن تنتظر قليلا، لأن ترامب يرفض حتى الآن الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.
ويذكر أن الدولة الشيوعية لم تظهر في الماضي أيضا استجابة سريعة بشأن الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



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