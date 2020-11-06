رئيس وكالة المخابرات الكورية يزور اليابان

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يقوم رئيس وكالة المخابرات الكورية "بارك جي وان" حاليا بزيارة لليابان لبحث القضايا العالقة بين سيول وطوكيو، بما في ذلك قضية التعويضات اليابانية لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.ووفقا لمصدر حكومي في سيول اليوم الاثنين، وصل "بارك" إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان أمس الأحد.وتتلقى زيارة رئيس المخابرات الكورية "بارك" اهتماما خاصا لأنها تعد أول زيارة يقوم بها مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى لليابان منذ تنصيب رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" في شهر سبتمبر الماضي.وفي أثناء إقامته هناك، سيلتقى "بارك" مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين اليابانيين، بمن فيهم "دوشيهيرو نيكاي" الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب الياباني "هيرواكي تاكيزاوا".وكان "بارك" قد تعاون بشكل وثيق مع "نيكاي" منذ أن عام 2000 عندما شغل منصب وزير الثقافة والسياحة في حكومة الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ"، وكان "نيكاي" وقتها وزيرا للنقل.ويتزايد الاهتمام حول ما إذا كان سيقوم "بارك" بزيارة لرئيس الوزراء الياباني "سوغا" في أثناء إقامته في طوكيو.ومن جهة ثانية، سيقوم وفد كوري يتكون من نواب البرلمان التابعين لجمعية الصداقة البرلمانية الكورية اليابانية بزيارة لليابان خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري.