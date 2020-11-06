سيول وواشنطن تستعدان للحفاظ على وضعية دفاعية مشتركة

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أكدت وزارة الدفاع في سيول أن وزارتي الدفاع الكورية والأمريكية ستبذلان كل ما في وسعهما للحفاظ على وضعية دفاعية قوية مشتركة ضمن الجهود الرامية إلى دعم عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية عسكريا تحت الإدارة الأمريكية الجديدة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكوري "مون هونغ شيك" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تتواصلان عن كثب بشأن القضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، خاصة في أعقاب انتخابات الرئاسة الأمريكية.وأضاف أن الوزارة شكلت فريق عمل يتكون من عدد من المسؤولين المعنيين، بحيث يعمل على إجراء دراسة حول التغيرات المحتملة للقضايا الأمنية العالقة بين سيول وواشنطن بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، وفي مقدمتها نقل حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب إلى الجانب الكوري، وتقاسم التكاليف الدفاعية.وقالت الوزارة إنه لم يتم حتى الآن رصد تحركات كورية شمالية غير عادية بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية.