انخفاض عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا بنسبة 95.5%

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قالت مؤسسة تنمية السياحة الوطنية الكورية إن عدد الأجانب الوافدين إلى كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي بلغ 65 ألفا و40 شخصا، بانخفاض نسبته 95.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين هؤلاء الأجانب الوافدين في سبتمبر: 15 ألفا و307 من الصين، بانخفاض نسبته 97.2% ، و12 ألفا و426 من الولايات المتحدة، بانخفاض 86.3%، و794 من اليابان، بانخفاض نسبته 99.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في تراجع الوافدين من الصين واليابان إلى استمرار الصين في الالتزام بتقليل الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا، وفرض اليابان قيودا على إصدار تأشيرات للأجانب.وأشارت المؤسسة إلى أن عدد الكوريين المسافرين للخارج في شهر سبتمبر بلغ 76 ألفا و798 شخصا، بتراجع نسبته 96.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.