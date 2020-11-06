توقعات بتأثير إيجابي لفوز بايدن في الانتخابات على الاقتصاد الكوري

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من المتوقع أن يؤثر فوز "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بشكل إيجابي على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الصادرات، نتيجة لاحتمال انتهاج إدارة "بايدن" سياسات اقتصادية مبنية على مبدأ التعددية بدلا من الحمائية، وممارسة تحفيزات مالية ضخمة.وتوقع الخبراء أن تتركز السياسات الاقتصادية الأمريكية القادمة على حماية نظام التجارة الدولية الذي تقوده منظمة التجارة العالمية، بدلا من سياسة "أمريكا أولا" التي انتهجتها حكومة الرئيس "دونالد ترامب" من خلال التجارة الحمائية.كما توقعوا أن تضخ الحكومة الأمريكية الجديدة 5.3 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة، منها تريليونا دولار في إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، و3.3 تريليون دولار في المجالات التعليمية والصحية.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب يسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى عضوية اتفاقية باريس للمناخ وتقليل انبعاثات غازات الكربون، وهو ما سيمثل فرصة للشركات الكورية التي تعتبر الأولى عالميا في إنتاج البطاريات الثانوية.وتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يسهم انتخاب "بايدن" في انتعاش معدل النمو الاقتصادي الكوري بنسبة 0.3% ، وزيادة الصادرات الكورية بنسبة 2.2% في العام القادم، ولكن قد تضطر كوريا للاختيار مرة أخرى بين الولايات المتحدة والصين بسبب الخلافات التجارية القائمة بين البلدين، واهتمام "بايدن" البالغ بدور الدول الحليفة لبلاده في مواجهة الصين.