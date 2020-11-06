النائب العام يؤكد على ضرورة أن تكون الإصلاحات في خدمة الشعب

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قال النائب العام في كوريا الجنوبية "يون سوك يول" إنه يجب أن يكون الهدف من إصلاحات النيابة العامة هو أن تصبح في خدمة الشعب.وأدلى "يون" بهذه التصريحات في محاضرة أمام نحو 12 من كبار وكلاء النيابة العامة الذين تمت ترقيتهم حديثا، أمس الاثنين، حيث شدد على أن "العدل" من قبل النيابة العامة وضرورة أن تقف النيابة العامة إلى جانب الشعب، هما وجهان لعملة واحدة، وحث وكلاء النيابة على توفير فرص عادلة لجميع الأطراف المعنية بالقضايا الجنائية وخدمة الجمهور.وتعد تصريحات "يون" تكرارا لما قاله في محاضرة سابقة ألقاها أمام كبار رؤساء النيابة الأسبوع الماضي، حيث حثهم على الوقوف بجانب الجمهور من خلال التعامل بحزم مع فساد من هم في السلطة.وقد أثارت الدعوة إلى معاقبة أصحاب السلطة السياسية على الجرائم التي يرتكبونها انتقادات من التكتل الحاكم، حيث اتهم العديد من الأعضاء "يون"، الذي عينه الرئيس، بمقاومة محاولة الحكومة لإصلاح النيابة العامة.