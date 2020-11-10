مجموعة كورية جنوبية تطالب بالتحقيق في إعادة يابانيين من أصل كوري لكوريا الشمالية

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طالبت مجموعةٌ مدنية كورية جنوبية الأممَ المتحدة بالتحقيق في عملية الترحيل الجماعي لذوي الأصول الكورية الذين كانوا يعيشون في اليابان، إلى كوريا الشمالية، والتي حدثت منذ عام 1959.وعقد "تحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية" مؤتمرا صحفيا في سيول يوم أمس الاثنين، حيث قال إنه على الرغم من وصف تلك العملية حتى الآن بأنها "مشروع إنساني"، فإن عملية النقل كانت بمثابة إعادة توطين قسرية لذوي الأصول الكورية، والتي خططت لها وتابعتها حكومة كوريا الشمالية.ووفقا للسجلات التاريخية، تم نقل أكثر من 90 ألفا من ذوي الأصول الكورية في اليابان وعائلاتهم من اليابان إلى كوريا الشمالية بين عامي 1959 و1984، وقد اكتمل حوالي 80 بالمائة من عملية إعادة التوطين في أول عامين.وأشار التحالف إلى أن أولئك الذين أعيدوا إلى كوريا الشمالية قد واجهوا مراقبة منهجية وتمييزا وفُرض عليهم العمل القسري، بينما تم سجن، بل وإبادة، بعض الذين أعربوا عن عدم رضائهم. وانتقد التحالف الجمعية العامة للمقيمين الكوريين في اليابان، الموالية لبيونغ يانغ والمعروفة باسم "تشونغ ريون"، لمشاركتها في حملة دعائية روجت للمشروع وعملت كوكالة كورية شمالية بحكم الأمر الواقع. كما اتهم التحالف حكومتيْ اليابان والاتحاد السوفييتي السابق بمساعدة مشروع كوريا الشمالية ودعا إلى إجراء تحقيقات تستهدف تلك الدول أيضا.