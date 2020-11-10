توقعات بلقاء بين رئيس المخابرات الكورية مع رئيس الوزراء الياباني

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من المتوقع أن يتم إجراء لقاء بين مدير جهاز المخابرات الكورية "بارك جي وون"، الذي يزور اليابان هذا الأسبوع، مع رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا".وقال تقرير بثته محطة "تي بي إس" اليابانية أمس الاثنين إن الترتيبات جارية لإجراء لقاء بين "بارك" و"سوغا" في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي، في غضون اليوم الثلاثاء. ويلفت هذا الاجتماع المرتقب الانتباه لأن العلاقات بين سيول وطوكيو في حالة من الجمود وسط النزاع حول قضية العمل القسري في اليابان في زمن الحرب. وأثارت الزيارة التي يقوم بها بارك، الذي عمل كمبعوث رئاسي خاص في ظل إدارة الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ"، تكهنات بأنها قد تخلق دفعة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد هذه أيضا أول زيارة يقوم بها مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى إلى اليابان منذ تولي "سوغا" منصبه في شهر سبتمبر الماضي.وأضاف التقرير أن "بارك" التقى مع "توشيهيرو نيكاي" الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وهو صديقه منذ فترة طويلة، أول من أمس الأحد، حيث ناقشا قضية العمل القسري وغيرها من القضايا العالقة بين البلدين. والتقى أيضا بـ"شيجيرو كيتامورا" مدير مكتب الأمن القومي في اليابان، و"هيرواكي تاكيزاوا" مدير المخابرات في مجلس الوزراء.