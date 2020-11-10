ترامب يقيل وزير الدفاع مارك إسبر

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أقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وزير دفاعه "مارك إسبر" يوم أمس الاثنين، بعد يومين من خسارة ترامب في الانتخابات أمام مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن".وأعلن "ترامب" عن إقالة وزير الدفاع في تغريدة على تويتر قال فيها إنه تم إنهاء عمل "مارك إسبر"، وشكره على خدمته. وقال "ترامب" إن "كريستوفر ميللر" المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب سوف يتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة على الفور، معربا عن يقينه بأنه سيقوم بعمل جيد.وقد اشتبك "ترامب" و"إسبر" حول عدد من القضايا، بما في ذلك نشر الجيش للتعامل مع الاحتجاجات ضد الظلم العنصري في وقت سابق من هذا العام.ويُنظر إلى هذه الإقالة على أنها علامة على أن "ترامب" يعتزم ممارسة سلطاته خلال الفترة المتبقية له في الرئاسة البالغة شهرين ونصف الشهر، وأن عملية نقل السلطة إلى إدارة "بايدن" الجديدة سوف تكون مضطربة.