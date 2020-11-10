فايزر تقول إنها أنتجت لقاحا مضادا لكورونا بفاعلية تزيد عن 90%

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قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" أمس الاثنين إن التجارب البشرية تشير إلى أن اللقاح الذي أنتجته المضاد لفيروس كورونا-19 فعال بنسبة تزيد عن 90%.وأصدرت شركة "فايزر" النتائج المؤقتة لتجاربها على اللقاح الذي يتم تطويره بالاشتراك مع شركة "بايو إن تك" الألمانية، حيث أكدت أن اللقاح منع الإصابة عن أكثر من 90% في تجربة شملت عشرات الآلاف من المتطوعين.وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من الأرقام التي توقعها خبراء الصحة.وتستند النتائج إلى تحليل مؤقت أجري بعد أن أصيب بالفيروس 94 من بين أكثر من 43 ألف مشارك في التجربة.وقد أدى الإعلان عن هذه النتائج الإيجابية إلى ارتفاع في أسعار الأسهم، حيث ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 5% عند بدء التداول أمس الاثنين.