دول آسيا والمحيط الهادئ تكمل مفاوضات اتفاقية التجارة

Photo : KBS News

أكملت 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ مفاوضاتها حول إبرام اتفاقية إقليمية ضخمة للتجارة الحرة.وأعلن نائب وزير الخارجية الفيتنامي "نغوين كووك دزونغ" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين قبيل القمة السابعة والثلاثين لاتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، عن استكمال المحادثات حول اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة".وقال الوزير الفيتنامي إن التصديق على الاتفاقية سيعتمد على ما إذا كانت "الإجراءات الداخلية" للدول المتفاوضة قد اكتملت، موضحا أن اتفاقية التجارة قد يتم توقيعها يوم الأحد القادم.وتضم هذه الاتفاقية الدول العشر الأعضاء في "آسيان"، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا. كما شاركت الهند في المفاوضات الأولية بشأن هذه الاتفاقية، لكنها انسحبت من المحادثات خوفا من عجزها التجاري. وحتى بدون الهند، يمثل هذا التكتل الاقتصادية ثلث سكان العالم.