وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتفقان على الحفاظ على التعاون الوثيق

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اتفقت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على الحفاظ على التعاون الوثيق لضمان الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية الكورية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن "كانغ" و"بومبيو" أجريا محادثات خلال مأدبة غداء أمس في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث تبادل الجانبان تقييمهما للوضع الحالي. وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ودفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية قدما إلى الأمام. كما اتفق الجانبان على مواصلة الحوار والمشاورات بين وزارتيْ خارجية البلدين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مختلف القضايا العالقة في التحالف بين سيول وواشنطن، وكذلك الانتخابات الجارية لمنصب الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن الوزيرين ناقشا الأولويات الثنائية والإقليمية، بما في ذلك التنسيق بشأن ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتوسيع التعاون من خلال استراتيجية الولايات المتحدة للمحيطين الهندي والهادئ، والسياسة الجنوبية الجديدة التي تنفذها حكومة كوريا الجنوبية.