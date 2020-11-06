منظمة الصحة العالمية تقول إنه لا وجود إصابات بكورونا في كوريا الشمالية

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قال "إدوين سالفادور" مدير مكتب بيونغ يانغ الفرعي لمنظمة الصحة العالمية إنه لا توجد أي علامات على ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية، رغم خضوع أكثر من 12 ألف شخص هناك لتشخيص الإصابة بالفيروس هناك.وأضاف "سالفادور" في مقابلة أجراها معه راديو آسيا الحرة الأمريكي أمس الاثنين أن وزارة الصحة في كوريا الشمالية قامت بإجراء اختبارات كورونا التشخيصية على 12 ألفا و72 شخصا حتى يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس لديهم.وأشار إلى أن معظم الخاضعين للاختبارات هم الذين يعملون في ميناء "نام بو" ومدينة "شين أوي جو" الحدودية مع الصين وغيرهما من نقاط الدخول الرسمية ومحطات الحجر الصحي.وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في أوائل نوفمبر الجاري إن كوريا الشمالية أجرت اختبارات كورونا التشخيصية بطريقة التضخيم الجيني على 10 آلاف و462 شخصا حتى يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.وقال "إدوين سالفادور" إن 897 شخصا لا يزالون خاضعين لعزل صحي في كوريا الشمالية.