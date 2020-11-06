كوريا الأولى عالميا للشهر الرابع على التوالي من حيث حجم صفقات بناء السفن

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم في شهر أكتوبر الماضي وللشهر الرابع على التوالي من حيث حجم الصفقات التي حصلت عليها لبناء السفن.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية، اليوم الثلاثاء، حصلت كوريا الجنوبية على صفقات لبناء 13 سفينة يصل إجمالي حمولتها إلى 720 ألف طن، أي 69% من إجمالي حجم الصفقات العالمية البالغ مليونا و40 ألف طن، لتحتل كوريا بذلك المركز الأول عالميا،وتلتها الصين بالحصول على صفقات لبناء 11 سفينة يصل إجمالي حمولتها إلى 250 ألف طن، ثم فنلندا بصفقات لبناء سفينة واحدة تصل حمولتها إلى 30 ألف طن.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 11 مليونا و560 ألف طن، بانخفاض نسبته حوالي 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما أشار التقرير إلى أن إجمالي حجم الصفقات التي حصلت عليها الصين خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 251 سفينة يصل إجمالي حمولتها إلى 5 ملايين و220 ألف طن، محتلة بذلك المركز الأول عالميا، وتلتها كل من كوريا الجنوبية واليابان.